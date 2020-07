Ρεθύμνου

Παπα-Ανδρέας Κεφαλογιάννης για Αγία Σοφία: Θα δούμε τη θεία παρέμβαση (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χτυπάει πένθιμα την καμπάνα και μαζί με τον Λουδοβίκο των Ανωγείων ψάλλει τον Ακάθιστο Ύμνο.

«Οι δικές μας νικητήριες στιγμές έπονται. Οι δικές μας φωνές μέσω της προσευχής εισακούονται. Η Αγία Σοφία, η μητέρα Παναγία, ο Ιησούς Χριστός μας, και ο Θεός της Οικουμένης, επιτρέπουν. Εμείς υπομονετικά και χωρίς βία στη σκέψη μας και στις πράξεις μας, αναμένουμε τη στιγμή της θείας παρέμβασης». Αυτό δήλωσε μέσω του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων, ο παπα-Ανδρέας Κεφαλογιάννης από τα Ανώγεια της Κρήτης, ο οποίος από χθες χτυπάει πένθιμα την καμπάνα της εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου, εκφράζοντας όπως ανέφερε τη θλίψη όλων των Ανωγειανών για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί.

«Να είστε σίγουροι αδέρφια μου ότι θα τη δούμε θα τη διακρίνουμε τη θεία παρέμβαση και στο τέλος η οικουμενικότητα και η πνευματικότητα του Ελληνισμού, της Χριστιανοσύνης, της Αλήθειας και του Δικαίου, θα νικήσουν κάθε αλλοπρόσαλλη και τυραννική διάθεση ανθρώπων, που δεν αντιλαμβάνονται τι σημαίνει σεβασμός», τόνισε.

Την Παρασκευή, μαζί με τον τραγουδοποιό Λουδοβίκο των Ανωγείων, έψαλαν με τη συνοδεία του μαντολίνου, τον ύμνο “Τη Υπερμάχω” σε μία συγκινησιακά φορτισμένη ατμόσφαιρά, ενώ η καμπάνα έμελλε - όπως ανέφερε - να διαδραματίζει το ρόλο του “μαντατοφόρου” μιας «…απολίτιστης πράξης προς όλη την Οικουμένη, μιας και η Αγία Σοφία είναι μνημείο της οικουμενικής συνύπαρξης των λαών, της αδελφοσύνης, της Ορθοδοξίας, κυρίως όμως του σεβασμού προς όλους τους ανθρώπους και τις θρησκείες», είπε ο ιερέας των Ανωγείων.

Σήμερα μίλησε στους κατοίκους του χωριού στην πλατεία στο Μεϊντάνι τονίζοντας πως: «Ένα σύμβολο ενότητας δεν μπορεί να εργαλειοποιείται και να γίνετε εργαλείο διχασμού. Οι αποφάσεις του Ερντογάν δημιουργούν πέρα από την κρίση στις μεταξύ μας σχέσεις ένα παγκόσμιο πολιτιστικό πρόβλημα. Η Αγία Σοφία ενώνει, δεν χωρίζει. Η Αγία Σοφία είναι το σπίτι της ορθόδοξης πίστης μας, αλλά και το σπίτι που μπορεί να φιλοξενήσει με αγάπη και σεβασμό κάθε άνθρωπο από κάθε γωνιά της Γης. Δεν είναι θέμα Ελλάδας - Τουρκίας, είναι θέμα Τουρκίας με ολόκληρο τον κόσμο».