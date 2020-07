Καρδίτσα

“Νεαρή” χασισοφυτεία στη λίμνη Πλαστήρα (εικόνες)

Εκατοντάδες δενδρύλλια ινδικής κάνναβης εντοπίστηκαν στη λίμνη Πλαστήρα.

(φωτογραφία αρχείου)

Εντοπίστηκε φυτεία αποτελούμενη από 431 δενδρύλλια κάνναβης σε δασώδη περιοχή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα, κατά τη διάρκεια συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης και μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, χθες το πρωί, εντοπίσθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Καρδίτσας και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) Καρδίτσας, με τη συνδρομή και αστυνομικών του Αστυνομικού Τμήματος Λίμνης Πλαστήρα, ειδικά διαμορφωμένος χώρος, στον οποίο καλλιεργούνταν συνολικά 431 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 0,9 μέτρα, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Επιπλέον, από τον προαναφερόμενο χώρο κατασχέθηκαν διάφορα σύνεργα πρόσφορα για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων κάνναβης, καθώς και είδη διαβίωσης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Καρδίτσας.