Νέα πυρκαγιά στην Ηλεία

Επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής στην επιχείρηση για την κατάσβεση της φωτιάς.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίς το απόγευμα σε δασική έκταση στην περιοχή Λάλας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με 11 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και δύο ελικόπτερα.

Εν τω μετακύ, καλύτερη είναι η εικόνα από το πύρινο μέτωπα στο Γραμματικό, όπου επιχειρούν 120 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 34 άτομα που συμμετέχουν σε πεζοπόρο τμήμα, υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, ενώ από αέρος συμβάλλουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Το γεγονός ότι δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι στην περιοχή διευκολύνει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Σύλληψη για εμπρησμό από αμέλεια

Στην σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στην περιοχή του Γραμματικού Ηλείας, προχώρησαν, έπειτα από έρευνες που έκαναν, στελέχη του κλιμακίου αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού της Δυτικής Ελλάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ και κατηγορείται για εμπρησμό από αμέλεια.