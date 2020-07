Ηράκλειο

Σήμερα η κηδεία του 22χρονου που “καρφώθηκε” με τη μηχανή του σε δέντρο

Θρήνος στο Τυμπάκι! Το τελευταίο αντίο λένε σήμερα συγγενείς και φίλοι στον άτυχο Ηλία.

Θρήνος στο Τυμπάκι για τον 22χρονο Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν η μηχανή που οδηγούσε "καρφώθηκε" σε δέντρο, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Η κηδεία του άτυχου νεαρού τελείται σε κλίμα οδύνης σήμερα το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Τίτου, στο Τυμπάκι.

Από την σύγκρουση τραυματίστηκε κι ένας 17χρονος νεαρός, που επέβαινε στη μηχανή, χωρίς ωστόσο να κινδυνεύει η ζωή του.

Ο Ηλίας αποτελεί το 15ο θύμα τροχαίου δυστυχήματος στην Κρήτη, απο την αρχή του χρόνου και το 12ο το τελευταίο δίμηνο.

Πηγή: cretalive.gr