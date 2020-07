Κυκλάδες

Άγρια συμπλοκή: χτύπησαν νεαρό με σφυρί στο κεφάλι

Η έντονη λογομαχία μεταξύ μίας παρέας κατέληξε σε θρίλερ... Ποια η κατάσταση του άτυχου άνδρα.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε χθες στη Σύρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις αλλοδαποί Αλβανικής καταγωγής είχαν έντονη διένεξη για επαγγελματικούς λόγους.

Τα πράγματα κάποια στιγμή ξέφυγαν και οι δύο από αυτούς ακινητοποίησαν τον τρίτο και τον τραυμάτισαν στο πρόσωπο με σφυρί!

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, όπου ευτυχώς διαπιστώθηκε ότι δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά, καθώς όπως ανέφερε στους Αστυνομικούς που του πήραν κατάθεση, κατάφερε με κάποιο τρόπο να μετριάσει την ένταση του χτυπήματος.

Πηγή: cyclades24.gr