Κέρκυρα

Διπλή εκτέλεση στην Κέρκυρα: Ο Τύπος στην Σερβία το ήξερε πριν βρεθούν οι σοροί!

Η μασέζ, ο καταιγισμός πυρών, οι δολοφονίες σε ταβέρνα στην Βάρη κι οι φατρίες που ξεκαθαρίζουν τους «λογαριασμούς τους». Ποιοι ήταν οι δύο νεκροί.

Μέλη της μιας από τις δύο αντίπαλες συμμορίες με έδρα την πόλη Κότορ του Μαυροβουνίου είναι, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, οι δύο άνδρες που βρέθηκαν δολοφονημένοι τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης σε παραθεριστική βίλα στην Κέρκυρα. Πρόκειται για έναν υπήκοο Σερβίας 46 ετών και έναν υπήκοο Μαυροβουνίου 43 ετών, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ. και όσα δημοσιεύονται στον Τύπο της Σερβίας είναι υψηλόβαθμα στελέχη της συμμορίας «Σκάλιαρι».

Οι αρχηγοί της συμμορίας είχαν δολοφονηθεί τον περασμένο Ιανουάριο σε ταβέρνα στη Βάρη. Εκείνοι οι φόνοι όπως και η προχθεσινή διπλή ανθρωποκτονία στην Κέρκυρα αποδίδονται σε μέλη της αντίπαλης ομάδας «Καβάτσκι» που όπως και η «Σκάλιαρι» έχουν πάρει τα ονόματά τους από τις συνοικίες της πόλης Κότορ όπου έχουν έδρα.

Η διπλή ανθρωποκτονία αποκαλύφθηκε στις 7 το βράδυ της Πέμπτης και ενώ περιέργως στον Τύπο της Σερβίας υπήρχαν ήδη δημοσιεύματα σχετικά με τη δολοφονία των δύο ανδρών.

Τους εντόπισε η μασέζ με την οποία οι δύο άνδρες είχαν κλείσει ραντεβού για επαγγελματικό μασάζ.

Βρέθηκαν στο parking της παραθεριστικής κατοικίας, μέσα σε νοικιασμένο Ι.Χ. που χρησιμοποιούσαν για τις μετακινήσεις τους στο νησί. Επέστρεφαν από τη θάλασσα και δέχτηκαν καταιγισμό πυρών πριν προλάβουν να αποβιβαστούν από το αυτοκίνητο. Στο σημείο της δολοφονίας βρέθηκαν 29 κάλυκες από δύο όπλα, ένα πιστόλι διαμετρήματος 9 χιλιοστών και ένα πολεμικό τυφέκιο καλάσνικοφ.

Ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Γιάννης Αϊβατίδης δήλωσε ότι οι δύο άνδρες «έφεραν πολλαπλά τραύματα σε όλο τους στο σώμα, με περισσότερες από δέκα βολίδες ο καθένας, στον λαιμό, στον θώρακα, στα χέρια και τα πόδια».

Το ένα από τα θύματα είχε στην κατοχή του ένα πιστόλι Glock το οποίο πάντως δεν πρόλαβε να χρησιμοποιήσει. Οι δύο άνδρες είχαν στην κατοχή τους πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα Σλοβενίας, ενώ είχαν μισθώσει το σπίτι από την 21η Ιουνίου και για διάστημα δύο μηνών. Την υπόθεση ερευνά η Ασφάλεια Κέρκυρας, ενώ κλιμάκιο του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας ταξίδεψε στην Κέρκυρα για να συνδράμει τις έρευνες.

Και οι δύο ήταν καταζητούμενοι από τις αστυνομικές και δικαστικές αρχές της Σερβίας και του Μαυροβουνίου για δολοφονίες και άλλα αδικήματα, ενώ εις βάρος τους εκκρεμούσαν και διεθνή εντάλματα σύλληψης.

Τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. όπως και τα ΜΜΕ σε Σερβία και Μαυροβούνιο συσχετίζουν τη διπλή δολοφονία της Κέρκυρας με εκείνη στις αρχές του έτους στην ταβέρνα «Η Βοσκοπούλα» στη Βάρη.

Τότε είχαν δολοφονηθεί οι Ιγκόρ Ντέντοβιτς και ο Στέβαν Σταμάτοβιτς, αρχηγικά στελέχη της συμμορίας «Σκάλιαρι» και στενοί φίλοι με το ένα από τα θύματα της προχθεσινής δολοφονικής επίθεσης.

Πηγή: Καθημερινή