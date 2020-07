Κορινθία

Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που δίνουν μάχη με το χρόνο...

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας.



Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες κατάφεραν λίγο αργότερα να τη θέσουν υπό έλεγχο.

H φωτιά ξέσπασε σε έκταση με ελαιόδεντρα πάνω από την Εθνική Οδό, από άγνωστη αιτία.