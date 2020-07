Κεφάλλονια

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Επίγειες και ενάεριες δυνάμεις ρίχτηκαν αμέσως στην μάχη της κατάσβεσης.

Φωτιά σε δασική έκταση εκδηλώθηκε στην περιοχή Κεραμειές Κεφαλονιάς, το μεσημέρι της Κυριακής.

Άμεση ήταν η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με 14 πυροσβέστες, έξι οχήματα και ένα ελικόπτερο. Ωστόσο, κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση των δυνάμεων, προκειμένου να αναχαιτιστεί η προέλαση της πύρινης λαίλαπας.

Έτσι αυτήν την ώρα, επιχειρούν συνολικά στο σημείο 36 πυροσβέστες, εννέα οχήματα και δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων. Υπάρχει συνδρομή από εθελοντές πυροσβέστες και από υδροφόρες της Πολιτικής Προστασίας και των ΟΤΑ. Ρίψεις νερού πραγματοποιούν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Βίντεο: inkefalonia.gr