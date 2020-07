Χανιά

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στα Χανιά

Νέο αιματηρό περιστατικό στην Κρήτη, αυτήν τη φορά στα Χανιά.

Περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κρήτη.

Το αιματηρό περιστατικό έλαβε χώρα στο Πασακάκι, στα Χανιά και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη δεν έχουν διευκρινιστεί.

Από τους πυροβολισμούς έχουν τραυματιστεί μία 56χρονη κι ένας 60χρονος, οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζευγάρι.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, ο άνδρας πυροβόλησε πρώτα τη γυναίκα και μετά να έστρεψε στον εαυτό του το όπλο.

Και οι δυο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Χανίων με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Η γυναίκα φέρει σοβαρά τραύματα στην κοιλιακή χώρα και υπεβλήθη σε χειρουργείο, ενώ ο άνδρας φέρει τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Τα αίτια του αιματηρού περιστατικού ερευνά η Αστυνομία.

Πηγή: flashnews.gr