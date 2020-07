Ηλεία

Καλυβάκια: Νέα φωτιά στην Ηλεία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο πύρινο μέτωπο στο νομό Ηλείας. Δίπλα σε κατοικημένη περιοχή η εστία.

Νέα φωτιά εκδηλώθηκε απόψε στην Ηλεία και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλυβάκια, του δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων.

Στο μέτωπο της φωτιάς επιχειρούν 31 πυροσβέστες με 11 οχήματα και ένα πεζοπόρο τμήμα, ενώ μέχρι την δύση του ηλίου θα πραγματοποιούν ρίψεις νερού ένα πυροσβεστικό αεροπλάνο και ένα ελικόπτερο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Πανόπουλο του δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, όπου επιχειρούν 89 πυροσβέστες, 29 οχήματα, 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων 6 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Φωτογραφίες: ilialive.gr