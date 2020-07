Θεσσαλονίκη

Έφιππες περιπολίες στο Σέιχ Σου (βίντεο)

Περιπολίες σε μόνιμη βάση για την προστασία του πράσινου «πνεύμονα» της Θεσσαλονίκης. Οι εθελόντριες μιλούν στον ΑΝΤ1.