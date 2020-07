Ηλεία

Ανατροπή πυροσβεστικού οχήματος εν ώρα κατάσβεσης φωτιάς!

Δύο τραυματίες πυροσβέστες. Συνεχίζεται η μάχη της κατάσβεσης στην περιοχή Κλινδιά Πύργου.

Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στην Ηλεία, όταν για άγνωστους ακόμα λόγους ανετράπη το όχημα στο οποίο επέβαιναν.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το πλήρωμα του πυροσβεστικού οχήματος μετέβαινε στη φωτιά στην περιοχή Πανόπουλο και σε κάποιο σημείο του δρόμου το όχημα έφυγε από την πορεία του και ανετράπη.

Οι δύο πυροσβέστες απεγκλωβίστηκαν άμεσα και αμέσως μετά διακομίστηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σήμερα οι δυνάμεις τις πυροσβεστικής συγκεντρώνουν τις δυνάμεις τους στη κατάσβεση της φωτιάς στην περιοχή. Το μέτωπο στον Κλινδιά ξέσπασε περίπου στις 13:30 χθες και εξαιτίας της δυσβατότητας της περιοχής και των ισχυρών ανέμων που έπνεαν σε αυτή, γρήγορα τέθηκε εκτός ελέγχου με αποτέλεσμα να ζητηθούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και συνδρομή από τα εναέρια μέσα.