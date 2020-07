Χίος

Χίος: Συγκίνηση στο χαιρετισμό του πλοίου προς την Αγία Παρασκευή (βίντεο)

Ο Καστελλιώτης καπετάνιος «χαιρέτισε» μοναδικά φέτος την προσφυγική εκκλησία που έχτισαν οι πρόγονοί του.

Συγκίνηση και φέτος στο Καστέλλο, τη μικριασιατική γειτονιά της Χίου, όπου οι πρόσφυγες του 1922 έχουν χτίσει την Αγία Παρασκευή.

Τα διερχόμενα πλοία της γραμμής πιστά στο έθιμο των τελευταίων ετών απέδωσαν χαιρετισμό στον προσφυγικό ναό της Αγίας Παρασκευής που έχτισαν οι Μικρασιάτες πρόσφυγες του 1922 ακριβώς απέναντι από την Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, το Κιόστε, την πατρίδα δηλαδή από την οποία ξεριζώθηκαν και δεν γύρισαν ποτέ.

Τις εντυπώσεις και για φέτος έκλεψε το πλοίο «Νήσος Σάμος» με τον πλοίαρχο Γιώργο Αρβανίτη, γέννημα θρέμμα του Καστέλλου, που κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Χίου, έφθασε έξω την εκκλησία και απέδωσε χαιρετισμούς κάνοντας χρήση φωτοβολίδων, καπνογόνων και της κόρνας του πλοίου.

Πηγή: politischios.gr