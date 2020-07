Λέσβος

Νεκρός από επίθεση στη Μόρια

Ένας νεαρός έπεσε νεκρός από επίθεση ομοεθνών του.

(φωτογραφία αρχείου)

Νεκρός είναι ένας 21χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος διέμενε στο ΚΥΤ Μόριας.

Ο νεαρός βρέθηκε νεκρός το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες της επίθεσης ήταν τρεις Αφγανοί, που επίσης διαμένουν στη Μόρια.

Ο ένας, 19 ετών, έχει συλληφθεί, ενώ ταυτοποιήθηκε ακόμα ένας δράστης.

Πηγή: stonisi.gr