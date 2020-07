Λασιθίου

Πυρκαγιά στον Άγιο Νικόλαο

Κινητοποιήθηκαν άμεσα επίγεια και εναέρια μέσα της Πυροσβεστικής.

(φωτογραφία αρχείου)

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καρύδι, της Δημοτικής Ενότητας Νεάπολης Αγίου Νικολάου Κρήτης.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, 11 οχήματα, δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και ένα ελικόπτερο. Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.