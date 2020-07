Καστοριά

Καστοριά: Αρκουδάκι εγκλωβίστηκε σε αγροικία

Πως παγιδεύτηκε το νεαρό ζώο και πως δόθηκε τέλος στην περιπέτεια του, πριν «αναλάβει δράση» η μητέρα του.

(εικόνα αρχείου)

Αίσιο, χάρις στη δράση της Ομάδας Άμεσης Επέμβασης, υπήρξε το τέλος της περιπέτειας για το μικρό αρκουδάκι που εγκλωβίστηκε σε αγροικία στην περιοχή της Μεσοποταμίας Καστοριάς.

Το μικρό αρκουδάκι δεν ξεπερνούσε την ηλικία των επτά μηνών. Καταδιώχθηκε από αγέλη σκύλων της περιοχής και στην προσπάθειά του να ξεφύγει, εγκλωβίστηκε σε συρματόπλεγμα αγροικίας έξω από το δημοτικό διαμέρισμα της Μεσοποταμίας. Περίοικοι που αντιλήφθηκαν το περιστατικό, ενημέρωσαν αμέσως την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Καστοριάς και αμέσως στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού του ζώου.

Όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέλος της ομάδας άμεσης επέμβασης και συνεργάτης του Αρκτούρου στην ακριτική πόλη, Νίκος Παναγιωτόπουλος, το αρκουδάκι κατά την διάρκεια της επιχείρησης ήταν αρκετά επιθετικό, αλλά αυτό που φοβούνταν περισσότεροι οι άνθρωποι του Αρκτούρου ήταν να μην εμφανιστεί η μητέρα του, που βρισκόταν στην περιοχή.



Το ζώο απεγκλωβίστηκε από τα συρματοπλέγματα και χάθηκε τρέχοντας προς την μεριά του δάσους, όπου πιθανολογείται ότι ήταν πριν με την μητέρα του. Το φαινόμενο της εμφάνισης αρκούδων με τα μικρά τους σε αγροτικές εκτάσεις με καλλιέργειες, δεν είναι από τα σπάνια φαινόμενα, μιας και οι μητέρες με τα μικρά τους μετακινούνται την περίοδο του θέρους σε διάφορες περιοχές προς αναζήτηση τροφής.