Χανιά

Θρίλερ με τουρίστρια που έπεσε σε βράχια

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην παραλία Σεϊτάν Λιμάνια, στα Χανιά, για τη διάσωση τουρίστριας που έπεσε στα βράχια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ζευγάρι τουριστών ακολούθησε λάθος μονοπάτι κατά την επιστροφή του από δημοφιλή παραλία, με αποτέλεσμα η άτυχη γυναίκα να πέσει στα βράχια και να τραυματιστεί στο κεφάλι, όπως και σε άλλα σημεία του σώματός της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα κλιμάκια του ΕΚΑΒ, της Πυροσβεστικής και της αστυνομίας, καθώς και φουσκωτό του Λιμενικού για την άμεση διακομιδή της σε νοσοκομείο από το Μαράθι, από όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία.

Πηγή: zarpanews.gr