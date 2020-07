Χανιά

Πέθανε στη θάλασσα

Σοκαρισμένοι οι λουόμενοι, τον είδαν να σωριάζεται μέσα στην θάλασσα, ενώ είχε επισκεφτεί την παραλία για το καθημερινό του μπάνιο.

Χωρίς τις αισθήσεις του ανεσύρθη από το νερό ένας ηλικιωμένος, στην παραλία των Αγίων Αποστόλων στα Χανιά, το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο 85χρονος είχε επισκεφθεί την παραλία - κάτω από το εκκλησάκι των Αγ. Αποστόλων- όπως συνήθιζε καθημερινά, για να κολυμπήσει. Ωστόσο, για άγνωστο λόγο και λίγα μέτρα μόλις από την ακτή, λιποθύμησε μέσα στο νερό, με τη ναυαγοσώστρια που βρισκόταν στο σημείο να σπεύδει να τον βοηθήσει.

Η νεαρή ναυαγοσώστης, μέσα σε λίγα, έβγαλε τον άτυχο ηλικιωμένο στη στεριά, χωρίς τις αισθήσεις του και επιχείρησε να τον επαναφέρει στη ζωή με μαλάξεις και ΚΑΡΠΑ.

Ωστόσο η προσπάθεια της αποδείχθηκε μάταιη, με τον 85χρονο πιθανότατα να “έχασε” την ζωή του από παθολογικά αίτια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Νοσοκομείο Χανίων, ώστε να εξακριβωθεί και η αιτία θανάτου του.

