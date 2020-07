Κυκλάδες

Μύκονος: ελεύθερος ο ανήλικος που τραυμάτισε κορίτσι με τζετ σκι

Αφέθη ελεύθερος και ο 55χρονος πατέρας του 13χρονου, ο οποίος συνελήφθη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Ποια η κατάσταση της 15χρονης;

Ελεύθερος, με προφορική εντολή Εισαγγελέα, λόγω ανηλικότητας, αφέθηκε ο 13χρονος χειριστής του τζετ σκι που συγκρούστηκε χθες το απόγευμα με θαλάσσιο καναπέ στη θαλάσσια περιοχή Πλατύς Γιαλός Μυκόνου, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό, στο πόδι, μίας 15χρονης αλλοδαπής.

Από το Λιμεναρχείο Μυκόνου που διενεργεί την προανάκριση αφέθη ελεύθερος μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης και ο 55χρονος πατέρας του 13χρονου ο οποίος συνελήφθη χθες το απόγευμα για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στο θαλάσσιο καναπέ επέβαιναν άλλα τρία άτομα, όλοι ανήλικοι. Οι δύο από αυτούς, υπέστησαν ελαφρείς τραυματισμούς και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από το νοσοκομείο εξήλθαν. Η 15χρονη υπέστη κάταγμα δεξιάς κνήμης και παρέμεινε για νοσηλεία μέχρι τις βραδινές ώρες χθες, οπότε και εξήλθε.

Το τζετ σκι ανήκε στη θαλαμηγό «ΜΟΚΑ» σημαίας Αγίου Βικεντίου και Γρεναδινών.