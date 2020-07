Εύβοια

Τραγωδία σε κάμπινγκ: Νεκρός ένας 35χρονος

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το ασθενοφόρο καθυστέρησε σημαντικά να φθάσει στην περιοχή.

Ένας 35χρονος άνδρας “έσβησε” το απόγευμα της Δευτέρας στην παραλία Χιλιαδού, στην Εύβοια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviazoom.gr, o 35χρονος έκανε κάμπινγκ στη περιοχή, όταν ξαφνικά κατέρρευσε και σωριάστηκε στο έδαφος μπροστά στα μάτια δεκάδων ατόμων, που έτρεξαν να τον βοηθήσουν.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαρτυρίες αναφέρουν ότι το ασθενοφόρο έκανε 1,5 ώρα να φθάσει από την Χαλκίδα και όλο αυτό το διάστημα, τα άτομα που ήταν γύρω του προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν με ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση), χωρίς ωστόσο να τα καταφέρουν.

Όταν μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, διαπιστώθηκε απλά ο θάνατος του, ενώ για τα ακριβή αίτια του θανάτου του παραγγέλθηκε νεκροψία - νεκροτομή.