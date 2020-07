Ξάνθη

Αγωνία για την εξαφάνιση 16χρονης

Η νεαρή κοπέλα έφυγε από το σπίτι της το πρωί της Κυριακής και έκτοτε τα ίχνη της χάθηκαν. Η ανακοίνωση από το “Χαμόγελο του Παιδιού”.

Ώρες αγωνίας περνά η οικογένεια μίας 16χρονης από την Ξάνθη. Η Ιλκνούρ Μ. εξαφανίστηκε από το σπίτι της, στις 7 το πρωί της Κυριακής.

Η Ιλκνούρ Μ. έχει ύψος 1,65 μ., 52 κιλά βάρος, καστανά μαλλιά και πράσινα μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε τζιν παντελόνι, γαλάζια μπλούζα, λευκά αθλητικά παπούτσια και κρατούσε εκρού σχολική τσάντα με λουλούδια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με “Το Χαμόγελο του Παιδιού”, όλο το 24ωρο, στην “Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000” καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.