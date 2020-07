Κέρκυρα

Πνίγηκε 12χρονο κοριτσάκι

Είχε πάει για μπάνιο το απόγευμα με την οικογένειά της.

(φωτογραφία αρχείου)

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε στην ακτή, από θαλάσσια περιοχή στον Άγιο Στέφανο Αυλιωτών, μία 12χρονη από τη Βουλγαρία, που διέμενε στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 12χρονη φέρεται να πήγε το απόγευμα για μπάνιο στη συγκεκριμένη περιοχή με την οικογένειά της.

Παρότι έγιναν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τη διάσωσή της, αυτό δεν κατέστη δυνατόν.

Η σορός της 12χρονης μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας προκειμένου να διεξαχθεί νεκροψία-νεκροτομή.