Αιματηρή συμπλοκή στη Θεσσαλονίκη (εικόνες)

Πιάστηκαν στα χέρια στο κέντρο της πόλης. Εικόνες από το σημείο.

Ένας άνδρας τραυματίστηκε σε συμπλοκή που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη.

Η συμπλοκή σημειώθηκε στη 1 περίπου τα ξημερώματα, στη συμβολή στη συμβολή των οδών Ολυμπίου Γεωργάκη και Αγίου Δημητρίου, μεταξύ αλλοδαπών.

Από το συμβάν τραυματίστηκε ένας 38χρονος Πακιστανός, ο οποίος μεταφέρθηκε άμεσα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε εφημερεύον νοσοκομείο.

