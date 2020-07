Ημαθία

Άγριος καβγάς και ξύλο στα δικαστήρια Βέροιας (βίντεο)

Άλλοι έφυγαν με χειροπέδες κι άλλοι με…ασθενοφόρο.

Σε «ρινγκ» μετατράπηκε το πρωί το δικαστικό μέγαρο της Βέροιας, όταν δύο πολυμελείς οικογένειες ρομά πιάστηκαν στα χέρια, ενώ τουλάχιστον δύο εκ των συμπλεκόμενων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της πόλης για την παροχή των πρώτων βοηθειών. Η αστυνομία προχώρησε σε προσαγωγές και αυτή τη στιγμή εξετάζονται σε αστυνομικό τμήμα.

Όπως έγινε μέχρι στιγμής γνωστό, οι δύο οικογένειες βρέθηκαν στα δικαστήρια της πόλης ενόψει της εκδίκασης υπόθεσης αστικής φύσεως που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, το επεισόδιο διαδραματίστηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί, όταν αρχικά προκλήθηκε λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών που φαίνεται πως είναι διάδικοι. Καθώς η μία κουβέντα έφερε την άλλη, η κατάσταση ξέφυγε με αποτέλεσμα να ακολουθήσει βίαια συμπλοκή, κατά την οποία -κατά τις ίδιες μαρτυρίες- χρησιμοποιήθηκαν καδρόνια και άλλα αντικείμενα.

Στο σημείο κατέφθασαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, με την επέμβαση των οποίων το επεισόδιο έληξε.

Βίντεο: inveria.gr