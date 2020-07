Πρέβεζα

Φωτιά στην Πρέβεζα

Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής,

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική, λόγω εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Σκεπαστό Πρέβεζας.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 15 οχήματα, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Φωτογραφίες: prevezanews.gr