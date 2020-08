Κιλκίς

Καταρροϊκός Πυρετός: συναγερμός για κρούσμα στη Γευγελή

Σε αυξημένη επαγρύπνηση οι κτηνιατρικές υπηρεσίες, μετά την επιβεβαίωση εστίας του ιού!

Σε αυξημένη επαγρύπνηση παραμένουν οι κτηνιατρικές αρχές της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Κιλκίς, μετά την επιβεβαίωση νέας εστίας καταρροϊκού πυρετού του προβάτου στη Βόρεια Μακεδονία και συγκεκριμένα στην περιοχή της Γευγελής, όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

Στις 23 Ιουλίου, με απόφαση του αντιπεριφερειάρχη Κιλκίς, Ανδρέα Βεργίδη, είχε οριστεί ως ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης σε απόσταση 50 χιλιομέτρων των ελληνικών συνόρων με τη Βόρεια Μακεδονία, η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, λόγω επιβεβαιωμένων κρουσμάτων καταρροϊκού πυρετού του προβάτου σε άλλη περιοχή και συγκεκριμένα στο Ρέσεν. Στη συγκεκριμένη ζώνη επιβάλλεται μεταξύ άλλων η διενέργεια κλινικών εξετάσεων όλων των ειδών ζώων με ευαισθησία στον καταρροϊκό πυρετό, καθώς και η υποχρεωτική κλινική εξέταση βοοειδών, προβάτων και αιγοειδών, που πρόκειται να μετακινηθούν από την ζώνη αυξημένης επαγρύπνησης προς τις υπόλοιπες (εκτός ζώνης) περιοχές.

Επίσης, επιβάλλεται η εφαρμογή κατάλληλων εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων σκευασμάτων στα ζώα (επιλέγονται κατάλληλα σκευάσματα σε ό,τι αφορά το χρόνο αναμονής για τα ζωικά προϊόντα), καθώς και ο καθαρισμός και απολύμανση και χρήση εντομοαπωθητικών ή/και εντομοκτόνων σκευασμάτων στα οχήματα με τα οποία θα μεταφερθούν τα ζώα, πριν την αναχώρηση αλλά και μετά την εκφόρτωση. Στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις ειδών ζώων με ευαισθησία στον καταρροϊκό πυρετό, τα ζώα, όπως επίσης και τα κτίρια όπου αυτά ενσταβλίζονται και ο περιβάλλων χώρος, ειδικότερα δε τα σημεία όπου είναι δυνατό να επιβιώσουν και να αναπαραχθούν οι φορείς του ιού, ψεκάζονται σε τακτά διαστήματα με εγκεκριμένα εντομοκτόνα.

Ο καταρροϊκός πυρετός είναι ζωονόσος, η οποία δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Προσβάλλονται κυρίως τα πρόβατα και σπανιότερα τα βοοειδή και οι αίγες. Η μετάδοση στα ζώα γίνεται με τα αρθρόποδα αιματοφάγα κουνούπια (δηλαδή ξενιστές) του γένους Culicoides. Τα κυριότερα συμπτώματα που παρατηρούνται είναι πυρετός, σιελόρροια, ρινικό έκκριμα, οίδημα των χειλιών, της γλώσσας ή και ολόκληρου του προσώπου, σπανίως γλώσσα έντονα κυανωτική, χωλότητα και ποδοδερματίτιδα και τελικά θάνατος των ασθενών ζώων. Αν παρατηρηθούν τα παραπάνω συμπτώματα, οι κτηνοτρόφοι καλούνται να ενημερώσουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες.