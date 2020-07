Κυκλάδες

Μύκονος: “Ντου” της ΕΛΑΣ σε κέντρα διασκέδασης

Έφοδος των Αρχών σε "πάρτι κορονοϊού" στο νησί των Ανέμων. Το μύνυμα Χρυσοχοϊδη.

Έφοδος της Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Τετάρτης σε κέντρα διασκέδασης στη Μύκονο.

Οι πρόσφατες εικόνες συνωστισμού αλλά και τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά με prive party τα οποία διοργανώνονται στο νησί των Ανέμων, αψηφώντας τις συστάσεις για την αποφυγή συγχρωτισμού, ανησύχησαν τις Αρχές, αλλά και τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος πραγματοποίησε αυτοψία στην Μύκονο, προαναγγέλλοντας σαρωτικούς ελέγχους σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους .

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη εξέδωσε ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία κάνει ξεκάθαρο πως θα επιληφθεί του θέματος καθώς οι έλεγχοι θα είναι συνεχείς και όλο το 24ωρο.

«Τις βραδινές ώρες της 29ης Ιουλίου 2020, πραγματοποιήθηκαν από την ΕΛ.ΑΣ. έλεγχοι σε κέντρα διασκέδασης στη Μύκονο. Οι έλεγχοι θα είναι διαρκείς - όλο το 24ωρο - και συνεχείς, ώστε να τηρηθούν οι προβλεπόμενες διατάξεις και να προστατευθεί η υγεία των πολιτών» αναφέρεται στην ανακοίνωση.