Θεσσαλονίκη: “ Μυστική” συναυλία εν πλω έκανε ο Νίκος Πορτοκάλογλου (εικόνες)

Μουσική δράση στο Θερμαϊκό και από…απόσταση απόλαυσαν όσοι έκαναν χθες βόλτα στην παραλία της Θεσσαλονίκης. Κι άλλες «εκπλήξεις» υποσχέθηκε ο δήμαρχος.

Μια διαφορετική συναυλία έδωσε ο Νίκος Πορτοκάλογλου στη Θεσσαλονίκη, αφού έπαιξε ζωντανά μουσική και ερμήνευσε τις μεγαλύτερες επιτυχίες του μέσα από το Θερμαϊκό.

Πάνω σε ένα από τα καραβάκια, που το καλοκαίρι γίνονται «κινούμενα» μπαρ, ο ερμηνευτής και δημιουργός εντυπωσίασε τους ανυποψίαστους περαστικούς στην παλιά και νέα παραλία με τη συναυλία που διοργάνωσε το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η ιδιαίτερη αυτή συναυλία προσέλκυσε το ενδιαφέρον των Θεσσαλονικέων αλλά και των τουριστών της πόλης. Ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Πολιτισμού, Αλέξανδρος Μπαρμπουνάκης, προτίμησε να κρατήσει την εν λόγω συναυλία «μυστική», με στόχο να καταπλήξει τα πλήθη, να ενθουσιάσει τους λάτρεις της παραλίας που θα απολάμβαναν εκείνη την ώρα τη βόλτα τους, αλλά και για να αποφευχθεί ο συνωστισμός μιας και ο κορονοϊός είναι «παρόν».

Από αυτή την καινοτόμα μουσική δράση δεν απουσίασε ούτε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνος Ζέρβας, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε πως: «Διοργανώσαμε μαζί με το Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης μια secret συναυλία. Το κρατήσαμε κρυφό γιατί δεν θέλαμε να υπάρχει συνωστισμός και να δημιουργηθεί πρόβλημα καθώς ξέρετε ότι αυτές οι μέρες είναι επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία. Αλλά νομίζω ότι είναι το καλύτερο δώρο για τους Θεσσαλονικείς ώστε να δουν κάτι εν πλω. Το ωραιότερο κομμάτι της πόλης μας το οποίο είναι η παραλία, ο Θερμαϊκός αυτή τη στιγμή έχει πάνω σε ένα πλεούμενο έναν καταπληκτικό καλλιτέχνη που όλοι τον θαυμάζουμε και τον καμαρώνουμε και θα τον απολαύσουμε τις επόμενες ώρες», ενώ παράλληλα ανακοίνωσε πως η συγκεκριμένη δράση είναι η πρώτη από μια σειρά εκπλήξεων που αναμένονται αυτό το καλοκαίρι στη Θεσσαλονίκη.

Παράλληλα, από την πλευρά του ο κ. Μπαρμπουνάκης επισήμανε ότι η εν πλω συναυλία ήταν «μια έκπληξη για τους συμπολίτες του Δήμου Θεσσαλονίκης, αλλά και για τους τουρίστες που μας επισκέπτονται. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ωραία ευκαιρία για να αντικρίσουν το πανέμορφο τοπίο παράλληλα με τον Νίκο Πορτοκάλογλου και αυτό που έχω να υποσχεθώ είναι και άλλες δράσεις, φυσικά εφόσον το επιτρέψουν οι καταστάσεις».

Πηγή: thestival.gr

Φωτογραφίες: intime