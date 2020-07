Κυκλάδες

Μύκονος: Μία σύλληψη για πάρτι σε βίλα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην Μύκονο οι έλεγχοι σε beach bar, κέντρα διασκέδασης, αλλά και σε βίλες, στο Νησι των Ανέμων το γλέντι και ο συνωστισμός συνεχίζεται χωρίς να υπάρχει αύριο...

Την ώρα που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη οι έλεγχοι στη Μύκονο σε beach bar, κέντρα διασκέδασης, αλλά και σε βίλες η πρώτη σύλληψη για πάρτι με συνωστισμό σε βίλα είναι γεγονός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενοικιαστή βίλας, ο οποίος είχε διοργανώσει πάρτι με πολλούς καλεσμένους.

Σημειώνεται ότι εδώ και εβδομάδες η Μύκονος απασχολεί τους επιστήμονες και την κυβέρνηση, αφού παρατηρούνται φαινόμενα συνωστισμού σε beach bar και πάρτι σε βίλες, με πολύ κόσμο.

Χρυσοχοϊδης; Εντατικοί έλεγχοι στο Νησί των Ανέμων

Μάλιστα χθες Τετάρτη βρέθηκε στο Νησί των Ανέμων ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, οποίος ανακοίνωσε ότι θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους διασκέδασης και συναθροίσεων.