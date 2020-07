Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο η 13χρονη που κατήγγειλε κακοποίηση

Για ιατρικές εξετάσεις και παιδοψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη. Ενημερώθηκε η εισαγγελική αρχή.



Σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε η 13χρονη, τα ίχνη της οποίας αγνοούνταν από το μεσημέρι της Κυριακής, μετά την αίσια έκβαση της περιπέτειάς της, αφού εντοπίστηκε τελικά σήμερα τα ξημερώματα.

Για την υπόθεση της ανήλικης, με καταγωγή από τη Συρία, ενημερώθηκε η εισαγγελέας πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, η οποία έδωσε εντολή να υποβληθεί σε όλες τις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις, ενώ παράλληλα διέταξε τη διενέργεια παιδοψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα το «Χαμόγελο του Παιδιού», η 13χρονη μετέβη αργά χθες το βράδυ σε χώρο φιλοξενίας ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, όπου αναζήτησε βοήθεια, καταγγέλλοντας ότι υφίσταται κακοποίηση. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, είναι καλά στην υγεία της.

Για το περιεχόμενο της καταγγελίας ενημερώθηκε η εισαγγελική Αρχή και το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει έρευνα για το κοινωνικό και οικογενειακό περιβάλλον της ανήλικης.