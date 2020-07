Εύβοια

Συναγερμός για την εξαφάνιση ηλικιωμένου

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής με τη συνδρομή διασωστικού σκύλου από την 7η ΕΜΑΚ πραγματοποιούν έρευνες.

Φωτογραφία αρχείου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό ενός ηλικιωμένου που αγνοείται στην Ιστιαία της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις έρευνες συμμετέχουν 6 πυροσβέστες με ένα όχημα κι ένας διασωστικός σκύλος από την 7η ΕΜΑΚ.