Σοβαρό τροχαίο με πέντε τραυματίες (εικόνες)

Ι.Χ xτύπησε σε δέντρο, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με άλλο αυτοκίνητο. Εικόνες - σοκ από τον τόπο του ατυχήματος.

Σοβαρό τροχαίο με δύο οχήματα σημειώθηκε, το βράδυ της Πέμπτης, στην Παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου, κινητοποιώντας τις Αρχές.

Ειδικότερα, όχημα που κινείτο στο ένα ρεύμα κυκλοφορίας -με τρεις επιβαίνοντες- για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε σε φοίνικα στο διάζωμα του δρόμου και κατέληξε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, χτυπώντας ένα άλλο ΙΧ στο οποίο επέβαιναν επίσης τρία άτομα.

Η σφοδρότητα της σύγκρουσης είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρθηκαν άμεσα με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις η κατάσταση τους χαρακτηρίζεται καλή.

Στην Παραλιακή φέρεται να επικράτησε -λόγω του ατυχήματος- για αρκετή ώρα κυκλοφοριακό κομφούζιο.

Στο σημείο έσπευσε και η Αστυνομία για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας, αλλά και για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου, καθώς και όχημα της Πυροσβεστικής για πλύση του οδοστρώματος

Πηγή: neakriti.gr