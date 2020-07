Λέσβος

“Κραυγή αγωνίας” για το Ειδικό Σχολείο στην Λέσβο (βίντεο)

Επί δύο δεκαετίες, τα παιδιά στεγάζονται σε ακατάλληλες υποδομές και παρά τις εκκλήσεις των γονέων, δεν έχει βρεθεί λύση. Τι λέει η μητέρα ενός 19χρονου μαθητή, στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί»