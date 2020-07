Θεσσαλονίκη

Γέμισε ο δρόμος 20ευρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα έκλεψε, τα είχε στα χέρια του, αλλά μόνο για λίγα δευτερόλεπτα.

Τα έκλεψε, τα είχε στα χέρια του, όμως μόνο για λίγα δευτερόλεπτα!

Ένας άνδρας, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης αποπειράθηκε να κλέψει περίπτερο, ωστόσο έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη και προκειμένου να διαφύγει, πέταξε τα χρήματα στο δρόμο.

Οι κινήσεις του δράστη καταγράφηκαν καρέ-καρέ απο κλειστό κύκλωμα ασφαλείας.

Ο δράστης αποπειράθηκε να κλέψει ξανά το εν λόγω περίπτρο, ωστόσο είχε το ίδιο αποτέλεσμα: δεν άρπαξε το παραμικρό.

Η παρολίγον λεία του δράστη ήταν 400 ευρώ σε χαρτονομίσματα των 20, τα οποία σκόρπισε στον δρόμο.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό του.