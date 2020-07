Κυκλάδες

Μύκονος: “Ντου” της ΕΛΑΣ σε πάρτι, μία σύλληψη

Ποιος κορονοϊός, ποιά μέτρα. Στο Νησί των Ανέμων συνεχίζουν να παρτάρουν...

Σε μια ακόμη σύλληψη προχώρησε η Αστυνομία στη Μύκονο, για διατάραξη κοινής ησυχίας. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, συνελήφθη ο ενοικιαστής βίλας στην οποία γινόταν πάρτι.

Οι αστυνομικοί έλεγχοι είναι πλέον συνεχείς στο νησί, τόσο για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης για τον κορονοϊό, όσο και για την πάταξη της εγκληματικότητας και της ανομίας.

Μάλιστα, χθες, έγιναν 20 έλεγχοι σε μπιτς μπαρ και σε κέντρα διασκέδασης. Παράλληλα, αστυνομικοί ενημερώνουν ιδιοκτήτες καταστημάτων και προσωπικό για τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού.

Υπενθυμίζεται, ότι ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, στη Μύκονο, την περασμένη Τετάρτη, με αφορμή τη συγκρότηση της νέας αστυνομικής Υπηρεσίας και ειδικότερα Υποδιεύθυνσης στο νησί, η οποία θα στελεχωθεί συνολικά με 120 νέους αστυνομικούς, τόνισε, μεταξύ άλλων: "Θα γίνει ό,τι χρειάζεται ώστε να διατηρηθεί η Μύκονος σε συνθήκες υγειονομικής ασφάλειας, τόσο για τους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες. Παράλληλα, οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αναπτύξει σχέδιο για την πάταξη της εγκληματικότητας και της ανομίας στο νησί".

Ο κ. Χρυσοχοΐδης υπογράμμισε ακόμη, ότι θα διενεργούνται συστηματικοί έλεγχοι της Αστυνομίας σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους διασκέδασης και συναθροίσεων.