Κέρκυρα

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού σε beach party

Συλλήψεις και «καμπάνα» για πάρτι που διοργανώθηκε σε παραλία.

Στη σύλληψη δύο ατόμων για την διοργάνωση beach party στην Κέρκυρα προχώρησε χθες η Αστυνομία στο πλαίσιο ελέγχων για την τήρηση των μέτρων κατά του κορονοϊού.

Το πάρτι πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στην παραλία της Δασσιάς με δεκάδες άτομα να συνωστίζονται μέσα στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, «οι συλληφθέντες κατελήφθησαν χτες το απόγευμα σε παραλία της Κέρκυρας, να έχουν διοργανώσει υπαίθρια εκδήλωση, παραβιάζοντας την επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης δημόσιων εκδηλώσεων, προς περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού».

Εκτός από τη σύλληψη των δύο ατόμων επιβλήθηκαν και διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 10.000 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση πραγματοποίησε το Αστυνομικό Τμήμα Κέρκυρας ενώ «οι έλεγχοι συνεχίζονται με αμείωτη ένταση με σκοπό τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας» όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ.