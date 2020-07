Αιτωλοακαρνανία

Μια ξεχωριστή βάπτιση στο Αγρίνιο (εικόνες)

Τα βαφτίσια της 17χρονης Εσμεράλντα με αναδόχους 5 καθηγήτριές της.

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο “Άγιος Ιωάννης Βραχωρίτης” βάφτισε την 17χρονη Εμμέλεια.

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, μεταξύ άλλων:

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020 πέντε καθηγήτριες του κοινωνικού φροντιστηρίου “Άγιος Ιωάννης Βραχωρίτης” του Αγίου Δημητρίου Αγρινίου βάπτισαν την 17χρονη μαθήτρια τους Εμμέλεια.

Εδώ και τρία χρόνια η Εσμεράλντα μαθήτρια άριστη, ζήτησε να εγγραφεί στο κοινωνικό φροντιστήριο, αφού η οικογένεια της δεν μπορούσε λόγω οικονομικών να την στηρίξει. Βλέποντας την συμπεριφορά από τις εθελόντριες και τους εθελοντές καθηγητές, άρχισε να αναζητά την πηγή που έκανε τους καθηγητές να ζούν την χριστιανική ζωή. Αρχικά Εκκλησιάζονταν συχνά. Παρακολουθούσε το κατηχητικό και είχε τον πόθο να βαπτιστεί.

Τελειώνοντας την Β’ Λυκείου, τον Ιούνιο προσήλθε στον Άγιο Δημήτριο και παρακάλεσε να γίνει χριστιανή. Συγκεκριμένα είπε “αγαπώ πολύ τον Χριστό. Θέλω να κοινωνώ τον αληθινό Θεό, παρακαλώ βαπτίστε με, οι δικοί μου πλέον μου το επιτρέπουν, μόνο που δεν έχω Νονο”.

Ο πόθος της, έκανε 5 καθηγήτριες της να αποφασίσουν να παραστούν ως ανάδοχοι στην βάπτιση της. Ετοιμάστηκαν γρήγορα όλα και φτάσαμε στην ονοματοδοσία. Ψάχναμε Άγιο η Αγία που να εκπροσωπεί την ευγένεια, την διακονία την Αγάπη, στοιχεία που χαρακτηρίζουν την Εσμεράλντα. Βρέθηκε κατάλληλο όνομα αυτό της μητέρας του Αγίου Βασιλείου, Εμμέλεια. Δέχθηκε και η ίδια το όνομα και την ώρα της βαπτίσεως έλαμπε από χαρά και από Χάρι. Παραβρέθηκαν αρκετοί πιστοί και συμμαθητές της από το κοινωνικό φροντιστήριο. Οι νονές και οι εθελόντριες ετοίμασαν γλυκά και μπουφέ και η χαρά περίσσευε σε όλους.