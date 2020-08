Ηράκλειο

Τουρίστας βρέθηκε νεκρός στο δωμάτιό του

Τον άτυχο άνδρα βρήκαν νεκρό στο δωμάτιό του οι υπάλληλοι του ξενοδοχείου, στο οποίο διέμενε. Ποια τα αίτια του θανάτου του.

Ένα σοκαριστικό θέαμα αντίκρισαν υπάλληλοι τουριστικού καταλύματος στο Ηράκλειο της Κρήτης όταν άνοιξαν την πόρτα δωματίου!

Ένας άνδρας κείτονταν νεκρός στο κρεβάτι του, σε ξενοδοχείο της Ανάληψης Χερσονήσου.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν 61χρονο τουρίστα από την Πορτογαλία, που έπασχε από σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα.

Οι υπάλληλοι ενημέρωσαν τις Αρχές και στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μαζί με έναν γιατρό, ο οποίος διαπίστωσε τον θάνατο του άτυχου άνδρα.

Για τα αίτια του θανάτου του αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία - νεκροτομή.

Πηγή: ekriti.gr