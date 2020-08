Αιτωλοακαρνανία

Άνδρας πέθανε από δάγκωμα φιδιού

Οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή αλλά δεν τα κατάφεραν...

Συγκλονισμένη είναι η κοινωνία στον Βάλτο Αιτωλοακαρνανίας από τον θάνατο ενός άνδρα, το μεσημέρι της Παρασκευής, σε αγροτική περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 41χρονο, ο οποίος δέχθηκε το δάγκωμα φιδιού ενώ βρισκόταν με συγγενικό του πρόσωπο σε αγροτική έκταση πλησίον των Αμοργιανών Βάλτου.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου, στην καρότσα ενός αγροτικού, όπου η ιατρός και το προσωπικό που βρίσκονταν εκεί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για 50 λεπτά περίπου για να τον σώσουν, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Η σορός του άνδρα μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο του Αγρινίου, ενώ για τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής θα μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

