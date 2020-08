Καβάλα

Κορονοϊός: συναγερμός για τα κρούσματα στην Καβάλα

Ο Ιατρικός Σύλλογος ζητάει τη διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ και απευθύνει δραματική έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων προστασίας.

Η συνεχιζόμενη αύξηση των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων του κορονοϊού σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας έχει σημάνει συναγερμό στις εμπλεκόμενες υγειονομικές και διοικητικές αρχές της περιοχής, θέτοντας ακόμα πιο επιτακτικά την αυστηρή τήρηση όλων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας προκειμένου να αποφευχθεί ένα τοπικό lockdown.

Μπροστά σε αυτό τον κίνδυνο το διοικητικό συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας (ΙΣΚ) συνεδρίασε εκτάκτως και με ανακοίνωση του συστήνει προς όλους τους πολίτες της περιοχής να αντιληφθούν την κρισιμότητα της κατάστασης και να ακολουθήσουν τα μέτρα που προτείνει ο ΕΟΔΥ για τη μη μετάδοση του κορονοϊού.

Στο πλαίσιο αυτό ο ΙΣΚ ζητάει από τον ΕΟΔΥ, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και τη γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για τη διεξαγωγή μαζικών διαγνωστικών τεστ για τον κορονοϊό μέσω των κινητών μονάδων, αλλά και την λήψη επιπρόσθετων μέτρων για την αναχαίτισή του.

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας Αναστασία Αντωνίου - Πούγγουρα μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ τόνισε ότι η επόμενη εβδομάδα θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την πορεία της εξέλιξης του κορονοϊού στην περιοχή της Καβάλας και πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους.

«Από τη δική μας μεριά», σημειώνει η πρόεδρος του ΙΣΚ, «θα συστήναμε επιπλέον προς όλους τους διοργανωτές διαφόρων πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, που αυτές τις ημέρες γίνονται στην Καβάλα, είτε πρόκειται για το δήμο, είτε για ιδιώτες, να σκεφτούν πολύ σοβαρά την αναβολή τους καθώς τέτοιες εκδηλώσεις, κυρίως συναυλίες και λοιπές μουσικές εκδηλώσεις, με αυξημένη συνάθροιση του κόσμου αποτελούν σημαντικές εστίες μετάδοσης του ιού».

Η ανακοίνωση του Ιατρικού Συλλόγου Καβάλας

Μεταξύ άλλων ο ΙΣΚ στην ανακοίνωσή του τονίζει ότι «με υψηλό αίσθημα ευθύνης, πλήρη σεβασμό στην ανθρώπινη ζωή, και απόλυτη συναίσθηση της διαφαινόμενης αρνητικής τροπής της πανδημίας Covid-19 στην ΠΕ Καβάλας με αρκετά σε καθημερινή βάση επιβεβαιωμένα κρούσματα καλούμε:

Τις Δημόσιες και τις Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας (Νοσοκομείο, Κέντρα Υγείας, ΤΟΜΥ, Ιδιωτικές Κλινικές, Κέντρα Αποκατάστασης, Διαγνωστικά Κέντρα, Ιδιωτικά Ιατρεία) να τηρούν απαρέγκλιτα τα υγειονομικά πρωτόκολλα, χωρίς κανένα περιθώριο χαλάρωσης, που ίσως επέφερε η πρώτης επιτυχής αντιμετώπισης της επέλασης του Κορονοϊού στην Καβάλα. Συμπεριφορές επιπόλαιες ή απαξιωτικές στη διασφάλιση της δημόσιας Υγείας είναι καταδικαστέες.

Τους συμπολίτες μας να τηρούν ευλαβικά όλα τα μέτρα ατομικής και κατ' επέκταση κοινωνικής προστασίας χωρίς χαλάρωση, χωρίς απαξίωση και έχοντας πάντα στην κορυφή της σκέψης τους ότι μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε. Αν υποτιμήσουμε σε αυτή τη φάση τον Κορονοϊό αυτός θα μας τιμωρήσει ανελέητα.

Τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να μειώσουν δραστικά τις κοινωνικές επαφές τους.

Τους πιστούς να φορούν μάσκες πριν την είσοδό τους στους ναούς αλλά και κατά τη διάρκεια της θρησκευτικής λατρείας.

Τους συμπολίτες μας που επισκέπτονται τις λαϊκές, παρότι ανοιχτοί χώροι επειδή συνωστίζονται, να φορούν μάσκα.

Τις νέες και τους νέους να επιδείξουν την ίδια σοβαρότητα και υπευθυνότητα,(όπως κατά τη διάρκεια του πρώτου κύματος) προστατεύοντας όχι μόνο τους εαυτούς, αλλά και τους γονείς και τις γιαγιάδες και παππούδες τους και να μην ξεχνούν ότι κανείς δεν είναι άτρωτος.

Όλους τους πολίτες να εμπιστεύονται τις επιστημονικές απόψεις για τον Κορονοϊό και να μην επηρεάζονται από συνωμοσιολόγους που περιφρονούν την κρισιμότητα των γεγονότων, αρνούνται την ύπαρξη του ιού και δεν κατανοούν το μέγεθος του προβλήματος. Ήδη έχουμε ασθενείς συμπολίτες μας που νοσηλεύονται στο Νοσοκομείο αναφοράς, ο ένας από τους οποίους είναι διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας».