Κεφάλλονια

Σκάφος παρέσυρε κολυμβήτρια

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αμέσως στο νοσοκομείο, όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ ο κυβερνήτης του σκάφους συνελήφθη.

Μία 88χρονη αλλοδαπή τραυματίστηκε, το μεσημέρι της Παρασκευής, από σκάφος στη θαλάσσια περιοχή «Μούντας» Κεφαλληνίας.

Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πόρου Κεφαλληνίας και αμέσως έσπευσαν, στην περιοχή, στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής και στελέχη του Γραφείου Ασφαλείας του Λιμεναρχείου Κεφαλληνίας όπου ταυτοποίησαν το σκάφος που τραυμάτισε την άτυχη ηλικιωμένη την ώρα που εκείνη κολυμπούσε στην περιοχή.

Κυβερνήτης του ήταν ένας 64χρονος αλλοδαπός, ο οποίος συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.

Η γυναίκα διεκομίσθη, αμέσως, με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας για την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ από το Α' Λιμενικό Τμήμα Πόρου Κεφαλληνίας διενεργήθηκε προανάκριση.

