Λέσβος

Μεγάλη φωτιά στη Λέσβο

Η φωτιά ξέσπασε σε δασώδεις περιοχή και μάλιστα κοντά σε ξενοδοχειακή μονάδα της περιοχής.

Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 στην περιοχή της Εφταλούς στη Λέσβο.

Στο σημείο για την κατάσβεση επιχειρεί μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, εθελοντές, μηχανήματα του Δήμου Δυτικής Λέσβου, ενώ ρίψεις νερού έκαναν πυροσβεστικά αεροσκάφη που εδρεύουν στην Λέσβο, αλλά και ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με ανάρτηση του δημάρχου της δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρου, η φωτιά είναι υπό έλεγχο.

Πηγή: lesvospost.com