Χανιά

Επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στα Χανιά

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς.

Την επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας στον δήμο Χανίων ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Δημαρχείο της πόλης.

Ο κ. Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι για το θέμα αυτό, υπάρχει συνεννόηση με τη δημοτική αρχή της πόλης και η επανασύσταση της Δημοτικής Αστυνομίας θα γίνει με γρήγορους ρυθμούς. Παράλληλα ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε την ένταξη έργων του δήμου και της ευρύτερης περιοχής στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Όπως έκανε γνωστό πρόκειται για έργα προϋπολογισμού 19,5 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν: την αντικατάσταση σημαντικού μέρους του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Χανίων, την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή του Σταυρού Ακρωτηρίου, έργα αναβάθμισης των υποδομών ύδρευσης από την Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Βόρειου Οδικού Άξονα μέρος των οποίων αφορά και τον δήμο Χανίων.