Μαγνησία

Βόλος: Συναγερμός για κρούσματα κορονοϊού σε καφετέρια

Κλιμάκιο του ΕΟΔΥ πραγματοποιεί ελέγχους. Έκλεισαν δυο επιχειρήσεις για να γίνει απολύμανση και έλεγχος στο προσωπικό.

Θετικοί στον κορονοϊό βρέθηκαν τέσσερις συνάδελφοι 25χρονου σεφ που εργάζεται στο καφέ-μπαρ στον Βόλο.

Χθες κλιμάκιο του ΕΟΔΥ προχώρησε στην ιχνηλάτηση των επαφών του 25χρονου στον χώρο εργασίας του και συνολικά ελήφθησαν 90 δείγματα.

Σύμφωνα με το taxydromos.gr το μεσημέρι του Σαββάτου ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και από τα 90 δείγματα τα τέσσερα βρέθηκαν θετικά στον κορονοϊό.

Τα 86 άτομα που βρέθηκαν σήμερα αρνητικά στον ιό θα υποβληθούν ξανά στο τεστ μετά από μία εβδομάδα, ώστε να διασφαλιστεί ότι πράγματι δεν έχουν προβληθεί από κορονοϊό.

Ο 25χρονος σεφ νοσηλεύεται σε θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας και σύμφωνα με πληροφορίες, η κλινική του εικόνα είναι καλή.

Ο συναγερμός στον ΕΟΔΥ σήμανε στο Βόλο, έπειτα από τον εντοπισμό δύο κρουσμάτων κορονοϊού σε δύο 25χρονους, που απασχολούνται στον χώρο της εστίασης.

Και οι δύο επιχειρήσεις, με πρωτοβουλία των επιχειρηματιών, έκλεισαν από χθες για να γίνει απολύμανση και έλεγχος στο προσωπικό.