Ηράκλειο

Κατασχέθηκαν εκατοντάδες φιαλίδια και μπαλόνια με αέριο γέλιου

Αστυνομικοί συνέλαβαν τέσσερα άτομα για παράνομη πώληση του επικίνδυνου αερίου.

Συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες, σε τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, δύο αλλοδαποί και δύο Έλληνες (ένας άντρας και μία γυναίκα), για παράνομη πώληση συσκευασιών που περιείχαν αέριο γέλιου.

Η σύλληψή τους έγινε στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια των οποίων οι συλληφθέντες βρέθηκαν να κατέχουν και να διαθέτουν προς πώληση φιαλίδια-αμπούλες και μπαλόνια, τα οποία περιείχαν αέριο γέλιου.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 821 φιαλίδια τα οποία περιείχαν αέριο γέλιου, 1.178 μπαλόνια, 7 μεταλλικές προωθητικές συσκευές και το χρηματικό ποσό των 525 ευρώ.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χερσονήσου, ενώ οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.