Κορινθία

Αγνοείται κολυμβητής στους Αγίους Θεοδώρους

Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιμενικό Σώμα για την εξαφάνιση ενός 75χρονου κολυμβητή στους Αγίους Θεοδώρους.

Οι Λιμενικές Αρχές Κορίνθου και Αγίων Θεοδώρων ενημερώθηκαν, από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, για τον αγνοούμενο κολυμβητή, ο οποίος βρέθηκε στην παραλία Αγίων Θεοδώρων Ν. Κορινθίας για μπάνιο και έκτοτε αγνοείται.

Άμεσα, τέθηκε σε εφαρμογή το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης και ξεκίνησαν έρευνες με τη συμμετοχή δύο περιπολικών σκαφών του Λιμενικού, τριών ιδιωτικών σκαφών κι ενός περιπολικού οχήματος από ξηράς, ενώ απογειώθηκε ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και αεροσκάφος του Λιμενικού.