Θεσσαλονίκη

Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο

Ακόμη ένας νέος άνθρωπος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα σε τροχαίο.

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 21χρονο σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε σε κράσπεδο και ανάχωμα, ανετράπη μετά το τούνελ της Τούμπας με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Διενεργείται προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.