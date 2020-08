Κορινθία

Νεκρός εντοπίστηκε ο κολυμβητής στους Αγίους Θεοδώρους

Ο άτυχος άνδρας αναγωρίστηκε ήδη από τους οικείους του.

Στη θαλάσσια περιοχή των Αγ. Θεοδώρων Κορίνθου εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από διερχόμενο σκάφος ο 75χρονος αγνοούμενος κολυμβητής που αγνοείτο από χθες το πρωί.

Ο 75χρονος μεταφέρθηκε στο λιμάνι των Ισθμίων Κορίνθου και με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Ο άτυχος 75χρονος αναγωρίστηκε από τους οικείους του.