Ημαθία

Εργοδότης κατηγορείται ότι ασέλγησε σε νεαρή υπάλληλό του

Συνελήφθη ο επιχειρηματίας, έπειτα από καταγγελία της κοπέλας στην Αστυνομία.

Δικογραφία για απόπειρα βιασμού και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, σχηματίστηκε σε βάρος ενός 48χρονου επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι προέβη σε ασελγείς πράξεις σε βάρος μίας υπάλληλου του.

Όπως κατήγγειλε στην Αστυνομία η 28χρονη γυναίκα, ενώ εργαζόταν στο κατάστημα που διατηρεί ο 48χρονος σε περιοχή της Ημαθίας, εκείνος της επιτέθηκε και την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις παρά την θέλησή της. Η νεαρή υπάλληλος κατάφερε να ξεφύγει από τον επιχειρηματία και υπέβαλε μήνυση εναντίον του, όπως μεταδίδει το pliroforiodotis.gr.

Ο 48χρονος, ο οποίος κατοικεί σε κοινότητα του Δήμου Πέλλας, εντοπίστηκε το πρωί του Σαββάτου από αστυνομικούς της Ασφάλειας στο σπίτι του, συνελήφθη και παραπέμφθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέροιας όπου του ασκήθηκε η σχετική δίωξη.