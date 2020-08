Καβάλα

Από τη Βουλγαρία ήρθε ο κορονοϊός στο εργοστάσιο κρεάτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προσωρινό “λουκέτο” έβαλε το εργοστάσιο. “Συναγερμός” στην περιοχή, όπου συνεχίζεται η ιχνηλάτηση των επαφών των εργαζομένων που βρέθηκαν θετικοί.

Ένα ταξίδι μιας γυναίκας από τη Βουλγαρία, στην πατρίδα της φαίνεται ότι ήταν η αιτία να διασπαρθεί ο ιός στο εργοστάσιο κρεάτων στην Καβάλα . Συνολικά έχουν διαγνωστεί θετικοί 24 εργαζόμενοι σε εργοστάσιο κρεάτων. Όλοι τους παρουσιάζουν ήπια συμπτώματα.



Το εργοστάσιο που επεξεργάζεται κρέας για την παραγωγή μεταξύ άλλων γύρου αριθμεί πάνω από 100 εργαζομένους.

Μετά την ανακοίνωση του συνόλου των αποτελεσμάτων των ελέγχων, η εταιρία προχώρησε σε αναστολή των εργασιών της και θα επαναλειτουργήσει όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.



«Ο έλεγχος του προσωπικού συμβάλλει στον περιορισμό της διασποράς του ιού στην κοινότητα. Η επαναλειτουργία της εταιρίας θα πραγματοποιηθεί με απόλυτη ασφάλεια μόλις οι συνθήκες το επιστρέψουν», αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας.



Η ιχνηλάτιση των επαφών τους συνεχίζεται προκειμένου να αποφευχθεί ένα τοπικό lockdown το οποίο θα σήμαινε καταστροφή για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον Τουρισμό και απασχολούν εκατοντάδες εργαζόμενους.



Παρά τον προβληματισμό από τα απανωτά κρούσματα χθες διοργανώθηκε στην Καβάλα συναυλία με τον Σταύρο Ξαρχάκο, με τα απαραίτητα μέτρα πάντως να τηρούνται με θρησκευτική ευλάβεια.